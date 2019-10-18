Erdoğan: Türk askeri Güvenli Bölge'den ayrılmayacak
57 dakika önce
Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile varılan anlaşmayla ilgili olarak konuştu.
Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile varılan anlaşmayla ilgili olarak konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:44
YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Geri çekilme yakından takip edilmektedir Son Dakika: Donald Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt: Terörizmi yenelim Lübnan'da Whatsapp'a vergi gösterileri sonrası hükümet geri adım attı