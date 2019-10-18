Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Türk askeri Güvenli Bölge'den ayrılmayacak
Son Dakika Dünya Erdoğan: Türk askeri Güvenli Bölge'den ayrılmayacak

Erdoğan: Türk askeri Güvenli Bölge'den ayrılmayacak

57 dakika önce

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile varılan anlaşmayla ilgili olarak konuştu.

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Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile varılan anlaşmayla ilgili olarak konuştu.

Erdoğan: Türk askeri Güvenli Bölge'den ayrılmayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:44 
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