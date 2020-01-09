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Erdoğan: "Türk askerinin çöllere gönderilmesi, ülkemizin bataklığa saplanmasından söz edenlerin...
7 saat önce
Erdoğan: "Türk askerinin çöllere gönderilmesi, ülkemizin bataklığa saplanmasından söz edenlerin zihinleri çölleşmiş, gönülleri bataklığa dönüşmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türk askerinin çöllere gönderilmesi, ülkemizin bataklığa saplanmasından söz edenlerin zihinleri çölleşmiş, gönülleri bataklığa dönüşmüştür."
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