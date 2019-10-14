Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi) Muhataplarımıza Barış Pınarı...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi) Muhataplarımıza Barış Pınarı...

Erdoğan: "(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi) Muhataplarımıza Barış Pınarı...

36 dakika önce

Erdoğan: "(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi) Muhataplarımıza Barış Pınarı Harekatımız hakkında da kapsamlı bilgi vereceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi) Muhataplarımıza Barış Pınarı Harekatımız hakkında da kapsamlı bilgi vereceğiz."

Barış Pınarı Harekatı, Erdoğan Türk , Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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