Erdoğan: "(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi) Muhataplarımıza Barış Pınarı...
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Erdoğan: "(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi) Muhataplarımıza Barış Pınarı Harekatımız hakkında da kapsamlı bilgi vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi) Muhataplarımıza Barış Pınarı Harekatımız hakkında da kapsamlı bilgi vereceğiz."
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