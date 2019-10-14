Erdoğan: "(Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi) Muhataplarımıza Barış Pınarı Harekatımız hakkında da kapsamlı bilgi vereceğiz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha!