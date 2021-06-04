Erdoğan: Türk donanması, Kıbrıs Türklerinin menfaatleri için büyük kararlılık gösterdi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız başta mavi vatan ve 'Denizkurdu' tatbikatı olmak üzere bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven, hasımlara korku veren başarılara imza attı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak gerçekleştirilen 'Denizkurdu-2021' tatbikatına, Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra canlı bağlantı gerçekleştirdi. Canlı bağlantıyı 'TGC Salih Reis' gemisinden gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tatbikat hakkında bilgi verdi. Bakan Akar, 'mavi vatan'daki menfaatleri korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduklarını bu tatbikatta bir kez daha göstereceklerini söyledi. Akar, tatbikata katılan 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopterin Erdoğan'ın direktiflerini almaya, 25 askeri ataşenin ise dinlemeye hazır olduğunu belirtti.