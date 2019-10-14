Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha...

Erdoğan: "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha...

35 dakika önce

Erdoğan: "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir."

Erdoğan Türk , Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:07 Kaynak: AA
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