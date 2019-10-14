Erdoğan: "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha...
35 dakika önce
Erdoğan: "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:07 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir."
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