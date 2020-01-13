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Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri)Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete...
6 saat önce
Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri)Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri)Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"
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