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Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle...
6 saat önce
Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur."
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