Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle... - Son Dakika

Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle...

6 saat önce

Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur."

Moskova, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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