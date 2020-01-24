Erdoğan: "Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak... - Son Dakika

Erdoğan: "Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak...

7 saat önce

Erdoğan: "Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor"

Erdoğan:

Erdoğan: "Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor"

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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