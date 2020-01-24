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Erdoğan: "Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak...
7 saat önce
Erdoğan: "Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor"
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