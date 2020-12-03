Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programında konuştu: (2) - Son Dakika

Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programında konuştu: (2)

03.12.2020 16:23
Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programında konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, benim askerime, benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin, senin ise ağzından olumsuz bununla ilgili bir ifade çıkmayacak, bu millet seni affetmeyecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, benim askerime, benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin, senin ise ağzından olumsuz bununla ilgili bir ifade çıkmayacak, bu millet seni affetmeyecek." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen, "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"na katıldı.

"Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin tacizcin kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur." diyen Erdoğan, kadına ve çocuğa yönelik tacizi örtmekle başlayan bu kirli zihniyetin işinin asker, öğretmen, işçi, esnaf, muhtar, çiftçi ve toplumun her kesimine hakareti, bir siyaset tarzı haline getirmeye kadar vardırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bay Kemal, benim askerime, benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin, senin ise ağzından olumsuz bununla ilgili bir ifade çıkmayacak, bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz. Sen MYK'nde, MKYK'nde kalkar oralarda olumsuz değerlendirmeler yapabilirsin ama bu millet böyle bir değerlendirmeyi asla yapmayacak ve bunların tabii cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunlar her zaman işte biz terörle askerimiz savaşırken, polisimiz dağlarda teröristlerle savaşırken, bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine, tabutlarına omuz vermek suretiyle ne yazık ki bu ülkede ortaya çıktılar.

İşte daha geçenlerde gördünüz bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken, sırıtıyor, pişmiş kelle gibi. Bu milletin değerleri var, kutsalları var, siz bu kutsallara karşı bu denli ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. Sizleri tanıyoruz. Onun içinde inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar. Düşünün, kendisine destek vermeyen herkesi 'yalaka' 'satılmış' olmakla, 'zihnen özürlü' olmakla, 'çete' olmakla, 'yandaş' olmakla itham eden bir zihniyetten başka ne beklenebilir. Her defasında yalanı yüzüne vurulduğu halde ısrarla aynı iftiraları tekrarlamayı sürdüren arsızlığı siyaset sanan bir zihniyetten başka ne beklenebilir."

"Akşam sabah yalan"

Erdoğan, bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi tanımadığını vurgulayarak, "Akşam yalan sabah yalan bir doğru konuş be, bir dürüst konuş... Kaç kez şu Sakarya'daki palet fabrikasıyla, tank fabrikası ile ilgili her şeyi, vesikaları ile ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz, boşuna konuşma, çıkmaz. Zira burada tamamıyla her yönüyle zarar eden bir tank palet fabrikası varken, şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadan buraya yaptığı yatırımla, buranın hem renöve edilmesi hem restore edilmesi makinelerin A'dan Z'ye yenilenmesi ile bu yenilenme sürecinde bu fabrika, kendimize ait tanklarımızın bakım onarımından tutun, yeni atılacak adımlarda da çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

SEKA ile ilgili benzer şeylerle karşılaştıklarını anlatan Erdoğan, SEKA'nın personelini o zaman Kocaeli Belediyesi'ne aktardıklarını ve SEKA'nın yerini de hem müze hem de millet bahçesi haline getirdiklerini kaydetti.

"Bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz"

Bu akşam da 20 yıl önce başlanmış olan bir opera binasının açılışını yapacaklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi buradan yıl boyunca, inşallah bu akşamki program sürekli yayınlanacak. Türkiye'de bizim böyle bir opera binamız şu ana kadar olmadı, yoktu. Malum bir de bizim Külliye'deki yerimiz var, şimdi hemen arkasından da İstanbul eski Atatürk Kültür Merkezi çok farklı bir mimari ile orası da inşallah bitiyor ve bütün bunları biz yapıyoruz. Ama bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Partisine oy vermeyen herkesi ihanetle suçlarken, ülkesini sürekli yabancılara şikayet eden, onlardan aldığı sufleyle kendi devletine saldıran bir zihniyetten başka ne beklenebilir. Aslında kendisini, bir sebepten dolayı ağzından çıkanlardan ötürü mazur göreceğiz ama oturduğu koltuk ve sahip olduğu sıfat maalesef buna mani oluyor. Buradan ben CHP'li hanım kardeşlerime sesleniyorum, buradan Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum partisindeki taciz ve tecavüz furyası karşısında sessiz kalan, hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin. Bu öyle bir ders olsun ki bir daha kimseye yan gözle bakmaya bile cesaret edemesinler hatta sokağa çıkmaya yüzleri kalmasın. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türk kadınının bu işin de üstesinden geleceğine ben yürekten inanıyorum."

"Kendi medeniyet ve tarih değerlerimize bakacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına Avrupa'daki hemcinslerinden çok daha önce kavuşması, bunun bir zorlama ile değil kendi tabii mecrasında gerçekleşmiş olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün de yapmamız gereken budur. Kadının, erkeğin, çocuğun asli unsurları olduğu aile kurumumuzu güçlendirmek için yapacağımız çalışmalarda hiçbir yere değil, kendi medeniyet ve tarih değerlerimize bakacağız. Dün, kadın ve erkek birlikte tarlayı sürüyor, hayvanları besliyor, bahçeyi ekiyor, evini inşa ediyor, hayatın tüm zorluklarını birlikte göğüslüyor, tüm nimetlerinden birlikte faydalanıyordu. İnancımızla ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz." diye konuştu.

Kadını şiddet ve ayrımcılık başta olmak üzere, onun bir insan olarak maruz kalmaması gereken kötülüklerden korumak için her türlü tedbiri alacaklarına işaret eden Erdoğan, "Elbette kadını eğitimden iş hayatına, siyasetten sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda destekleyeceğiz. Bunlarla birlikte anne olarak, eş olarak, evlat olarak tüm haklarını da koruyacak, aile içindeki konumunu güçlendirerek, devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Uygulamaların adil ve sürdürülebilir istikamette yürümesini temin edeceğiz"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz. Adımlarımızı toplumumuzu ayakta tutan dinamiklerin zarar görmesine yol açmadan atacağız. Uygulamaların doğru, adil ve sürdürülebilir istikamette yürümesini temin edeceğiz. Bunları başardığımızda bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları sadece lafzıyla değil ruhuyla da korumuş ve geleceğe taşımış olacağız."

Erdoğan ayrıca Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkanının istifası nedeniyle yapılan seçim sonucunda Ayşe Çakmak'ın yeni başkan olduğunu bildirdi.

Seçimde muhalefetin toplanıp bir şeyler yapmaya çalıştığını ancak Çakmak'ın 24 oyla seçimi kazandığını ifade eden Erdoğan, "Şanlıurfa'da böyle bir adımın atılmış olması çok önemli. Onun için belediye başkanlarımız olarak bu sayının da artması böyle bir dönemde isabetli bir adım oldu. Kadınlarımızın gönlündeki yeri ne kadar sağlam tutarsak ülke ve millet olarak yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi o derece güçlü sürdüreceğimizden şüphe duymuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Notlar

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve parti yetkilileri katıldı.

(Bitti)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programında konuştu: (2) - Son Dakika


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