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Erdoğan: "Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir.
7 saat önce
Erdoğan: "Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir."
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