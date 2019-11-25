Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. - Son Dakika

Erdoğan: "Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir.

7 saat önce

Erdoğan: "Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir."

Erdoğan Türk , Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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