Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez... - Son Dakika

Erdoğan: "(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez...

6 saat önce

Erdoğan: "(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarı ve barışına da hizmet etmektedir"

Erdoğan:

Erdoğan: "(Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarı ve barışına da hizmet etmektedir"

Erdoğan Türk , Körfez, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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