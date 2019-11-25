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Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve askerleri selamlaması Komutanlığı ziyareti Hatıra fotoğrafı çekilmesi DOHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve askerleri selamlaması
Komutanlığı ziyareti
Hatıra fotoğrafı çekilmesi
DOHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti.
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