Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve askerleri selamlaması

Komutanlığı ziyareti

Hatıra fotoğrafı çekilmesi

DOHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti.