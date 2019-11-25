Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve askerleri selamlaması Komutanlığı ziyareti Hatıra fotoğrafı çekilmesi DOHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve askerleri selamlaması

Komutanlığı ziyareti

Hatıra fotoğrafı çekilmesi

DOHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti.

Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:28 Kaynak: AA
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