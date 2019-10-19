Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına...

Erdoğan: "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına...

1 saat önce

Erdoğan: "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır."

Erdoğan Türk , Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:43 Kaynak: AA
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