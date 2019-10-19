Erdoğan: "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına...
1 saat önce
Erdoğan: "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:43 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır."
NATO'dan Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonra ilk yorum: Gerginliği azaltacak Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti çıkışı: Görüşmelere başladık 'Hanımağa', gözcülük yapanlara cinsel ilişki ücretinde indirim yapmış Yıldız şarkıcı Demi Lovato'nun internete çıplak fotoğrafları sızdırıldı