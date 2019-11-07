Erdoğan: "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış...
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Erdoğan: "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur"
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur"
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