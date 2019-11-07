Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış...

Erdoğan: "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış...

8 saat önce

Erdoğan: "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur"

Erdoğan:

Erdoğan: "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur"

Erdoğan Türk , Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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