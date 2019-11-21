Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün... - Son Dakika

Erdoğan: "Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün...

6 saat önce

Erdoğan: "Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız."

Erdoğan Türk , Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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