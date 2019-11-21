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Erdoğan: "Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün...
6 saat önce
Erdoğan: "Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız."
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız."
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