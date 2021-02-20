Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir."
20.02.2021 20:35
Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir.
Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir."
Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyet ve yayına tepkisini göstermeli, bunu davranış biçimi haline getirmelidir.' - Son Dakika
Son Dakika Tepki çeken pozisyon sonrası Galatasaray'dan Diagne'li paylaşım Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü Yem karma makinesine düşen 17 yaşındaki genç, feci şekilde can verdi Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti, 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular