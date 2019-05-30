Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk...
7 dakika önce
Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir"
Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir"
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:34 Kaynak: AA
Komedyen Atalay Demirci'nin kayınbiraderi de FETÖ'den yargılanacak
Didem Arslan Yılmaz'dan, bomba Ahmet Hakan iddiası: Sunucuyu kovdurmaya çalıştı
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den ortak yatırım!
Son Dakika! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz