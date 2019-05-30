Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk...
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Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk...

7 dakika önce

Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir"

Erdoğan:
Erdoğan: "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir"
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:34 Kaynak: AA
Erdoğan Türk , Politika
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