Erdoğan: "Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 07:53 Kaynak: AA
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