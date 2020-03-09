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Erdoğan: "Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor.
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:54 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz"
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