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Erdoğan: "Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline geldi."
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