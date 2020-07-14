Erdoğan: "Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının...
Erdoğan: "Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir.
Erdoğan: "Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir."
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:59 Kaynak: AA
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