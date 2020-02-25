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Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katıldı.
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