Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldı - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katıldı.


Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
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