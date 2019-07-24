Erdoğan: "Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi...
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:41 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye
, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir."
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