Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi...
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Erdoğan: "Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir.

Erdoğan:
Erdoğan: " Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir."
Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:41 Kaynak: AA
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