Erdoğan: "Türkiye Balkanlardan Kafkaslara, Türkistan'dan Afrika'ya Kadar Kardeşlerimizin Dara...
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye Balkanlardan Kafkaslara, Türkistan'dan Afrika'ya kadar kardeşlerimizin dara düştüklerinde sığınacakları son limanın adıdır"
Erdoğan: "Türkiye
Balkanlardan Kafkaslara, Türkistan'dan Afrika
'ya kadar kardeşlerimizin dara düştüklerinde sığınacakları son limanın adıdır"
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:05 Kaynak: AA
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