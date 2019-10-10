Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ'ın yeniden bölgede varlık...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ'ın yeniden bölgede varlık...

Erdoğan: "Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ'ın yeniden bölgede varlık...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ'ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ'ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır. Bu güvenceyi tüm dünyaya vermek istiyorum."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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