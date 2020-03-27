Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri... - Son Dakika
Erdoğan: "Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir.
Erdoğan: "Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:28 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı