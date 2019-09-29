Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve...
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Erdoğan: "Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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