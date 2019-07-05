Erdoğan: "Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer, güç katan bir ülke olmuştur.
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer, güç katan bir ülke olmuştur.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:11 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türkiye
bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer, güç katan bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız."
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