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Erdoğan: "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum."
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