Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz." - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."
31.10.2020 15:17
Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."
Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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