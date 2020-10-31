Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

Türkiye, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz.' - Son Dakika

Son Dakika

Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi

Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor

AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var

Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi

Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı

Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü

Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı