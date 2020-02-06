Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır - Son Dakika

Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası, Elazığ depremi ve İdlib'deki saldırı sonucu gelen şehit haberleriyle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası, Elazığ depremi ve İdlib'deki saldırı sonucu gelen şehit haberleriyle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası, Elazığ depremi ve İdlib'deki saldırı sonucu gelen şehit haberleriyle ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, paylaşımında "Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır" dedi. Erdoğan, taziye ve birlik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.

Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır.

Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.

Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte TÜRKİYE olalım... Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Milletimizin yanındayız."

Haber:  Muhammed KILIÇ/ İSTANBUL,


İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
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