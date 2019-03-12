Erdoğan: "Türkiye'de Kürdistan Diye Bir Bölge Var mı? Sezai Temelli Denilen Temelsiz Bu Adam, Kürt...

Erdoğan: "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sezai Temelli denilen temelsiz bu adam, Kürt de değil ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor.

Erdoğan: "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sezai Temelli denilen temelsiz bu adam, Kürt de değil ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor."

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