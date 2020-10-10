Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş - Son Dakika

Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş

10.10.2020 21:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miami'de tedavi gören ve 3 gün önce vefat eden iş insanı Jak Kamhi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim" talimat verdiği ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Profilo Holding'in kurucusu olan Jak Kamhi'nin ölmeden önceki son isteğini köşesine taşıdı.

İş insanı Jak Kamhi'nin, 95 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi Kamhi'nin cenazesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı sonrası vasiyeti üzerine ABD'den Türkiye'ye getirildiği anlaşıldı.

Jak Kamhi ile ilgili o detay:

Fatih Çekirge, 'Bir Türkiye çınarının son arzusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan' başlığıyla yayımlanan yazısında, Jak Kamhi'nin oğlu Cefi Kamhi, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca'yı aradığını söyledi.

JAK KAMHİ'NİN ARZUSU YERİNE GETİRİLDİ

Cefi Kamhi, bir süredir ABD'nin Miami şehrinde tedavi gören babası Jak Kamhi'nin vasiyeti olan Türkiye'de ölme isteğini Korkmaz Karaca'ya söyledi. Karaca bu isteği hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan, anında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdi. Ardından Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran devreye girdi. Böylece Jak Kamhi'nin arzusunu yerine getirildi.

TÜRKİYE'Yİ YAHUDİ DÜŞMANI GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞANLARA MESAJ

Cefi Kamhi, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını, hem ailesi ihya eden kelimeler sarf ettiğini söyledi. Cefi Kamhi, babasının arzusunun yerine getirilmesinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cefi Kamhi ayrıca, bu gelişmeden dolayı, Türkiye'nin İsrail hükümetiyle olan meselesini 'Yahudi düşmanlığı' gibi göstermek isteyenlere karşı ne kadar anlamlı bir mesaj olduğunu da belirtti.

JAK KAMHİ KİMDİR?

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.

Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş

Recep Tayyip Erdoğan, Hayati Kamhi, Hürriyet, Türkiye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş - Son Dakika Ekonomi


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