Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Türkiye'deki Suriyeliler) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Türkiye'deki Suriyeliler) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur...

Erdoğan: "(Türkiye'deki Suriyeliler) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur...

1 saat önce

Erdoğan: "(Türkiye'deki Suriyeliler) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur diye düşünüyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Türkiye'deki Suriyeliler) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur diye düşünüyorum."

Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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