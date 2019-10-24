Erdoğan: "(Türkiye'deki Suriyeliler) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur...
1 saat önce
Erdoğan: "(Türkiye'deki Suriyeliler) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur diye düşünüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Türkiye'deki Suriyeliler) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur diye düşünüyorum."
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