Erdoğan: "Türkiye, Demokrasisiyle, Ekonomisiyle, Güvenliğiyle Hedeflerine Doğru Kararlılıkta...
5 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkta yürümeye devam etmektedir.
Erdoğan: " Türkiye
, demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkta yürümeye devam etmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:50 Kaynak: AA
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