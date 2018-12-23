Erdoğan: "Türkiye Diplomaside, İnsani Yardımlarda Olduğu Kadar, Ticaret Diplomasisinde de...
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Erdoğan: "Türkiye diplomaside, insani yardımlarda olduğu kadar, ticaret diplomasisinde de kendisinden giderek daha fazla söz ettiriyor.
Erdoğan: "Türkiye
diplomaside, insani yardımlarda olduğu kadar, ticaret diplomasisinde de kendisinden giderek daha fazla söz ettiriyor."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:12 Kaynak: AA
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