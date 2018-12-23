Erdoğan: "Türkiye Diplomaside, İnsani Yardımlarda Olduğu Kadar, Ticaret Diplomasisinde de...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan: "Türkiye diplomaside, insani yardımlarda olduğu kadar, ticaret diplomasisinde de kendisinden giderek daha fazla söz ettiriyor."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:40 Kaynak: AA
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