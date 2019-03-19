Erdoğan: "Türkiye, Dünyanın Bir Ucundaki Milyonlar İçin Barışın, Huzurun, Güvenin Sembolüdür"
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın, huzurun, güvenin sembolüdür"
Erdoğan: " Türkiye
, dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın, huzurun, güvenin sembolüdür"
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:11 Kaynak: AA
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