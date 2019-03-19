Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye, Dünyanın Bir Ucundaki Milyonlar İçin Barışın, Huzurun, Güvenin Sembolüdür"

Erdoğan: "Türkiye, Dünyanın Bir Ucundaki Milyonlar İçin Barışın, Huzurun, Güvenin Sembolüdür"

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye, dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın, huzurun, güvenin sembolüdür"

Erdoğan:
Erdoğan: " Türkiye, dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın, huzurun, güvenin sembolüdür"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:11 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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