Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye Ekonomisi Çevresinde Yaşanan Onca İstikrarsızlığa Rağmen Uluslararası...

Erdoğan: "Türkiye Ekonomisi Çevresinde Yaşanan Onca İstikrarsızlığa Rağmen Uluslararası...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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