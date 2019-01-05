Erdoğan: "Türkiye Ekonomisi Çevresinde Yaşanan Onca İstikrarsızlığa Rağmen Uluslararası...
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor.
Erdoğan: "Türkiye
ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: AA
8 Yaşındaki Hazal'dan Yardım Çığlığı, "Kardeşim Ölmesin"
Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisinin Peşine Düştü
İzlediği Kore Dizisi Hayatını Değiştirdi! Artık Üniversitelerde Ders Veriyor
Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı