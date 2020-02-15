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Erdoğan: "Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o...
14 dakika önce
Erdoğan: "Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o dönemdeki kadar büyük olacak bir mücadelenin içindedir.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o dönemdeki kadar büyük olacak bir mücadelenin içindedir."
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