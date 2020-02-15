Erdoğan: "Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o...

14 dakika önce

Erdoğan: "Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o dönemdeki kadar büyük olacak bir mücadelenin içindedir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o dönemdeki kadar büyük olacak bir mücadelenin içindedir."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:02 Kaynak: AA
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