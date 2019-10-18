Erdoğan: "Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan...
2 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:56 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir."
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