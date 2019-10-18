Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan...

Erdoğan: "Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan...

2 saat önce

Erdoğan: "Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir."

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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