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Erdoğan: "Türkiye, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş,...
7 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir.
Erdoğan: " Türkiye, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:30 Kaynak: AA
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