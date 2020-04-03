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Erdoğan: "Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak...
27 dakika önce
Erdoğan: "Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir.
Erdoğan: "Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:18 Kaynak: AA
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