Erdoğan: "Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur."

Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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