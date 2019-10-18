Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Türkiye güvenli bölgede 12 gözlem noktası inşa edecek, rejim saldırırsa karşılık veririz
Son Dakika Dünya Erdoğan: Türkiye güvenli bölgede 12 gözlem noktası inşa edecek, rejim saldırırsa karşılık veririz

Erdoğan: Türkiye güvenli bölgede 12 gözlem noktası inşa edecek, rejim saldırırsa karşılık veririz

40 dakika önce

Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda ABD ile yapılan anlaşmanın ardından konuşan Erdoğan, oluşturulması düşünülen "güvenli bölgede" 12 ayrı noktada gözetleme noktası inşa edeceklerini söyledi. Erdoğan, Esad rejiminin yanlış bir harekette bulunması durumunda Türkiye'nin karşılık vereceğini belirtti

Erdoğan: Türkiye güvenli bölgede 12 gözlem noktası inşa edecek, rejim saldırırsa karşılık veririz, System.String[]

Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda ABD ile yapılan anlaşmanın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu bölgede oluşturulması düşünülen "güvenli bölgede" 12 ayrı noktada gözetleme noktası inşa edeceklerini söyledi. Erdoğan, Esad rejiminin yanlış bir harekette bulunması durumunda Türkiye'nin karşılık vereceğini de sözlerine ekledi.


Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 32 kilometre genişliğinde ve 440 kilometre uzunluğundaki "güvenli bölgede" kontrolü sağlamak istediğini belirterek, "Bu bahsettiğimiz bölgeye Deyrizor ve Rakka da dahil edilirse 2 milyon Suriyeliyi yerleştirebiliriz." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:57 
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