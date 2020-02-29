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Erdoğan: "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır.
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır."
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