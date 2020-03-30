Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak... - Son Dakika
Erdoğan: "Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir.
Erdoğan: " Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:00 Kaynak: AA
Son Dakika Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Başkan Akman'dan kampanyaya 3 maaş destek