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Erdoğan: "Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü.
7 saat önce
Erdoğan: "Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. Şükürler olsun ki 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük."
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