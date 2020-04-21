Erdoğan: "Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma...

Erdoğan: "Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir"

Erdoğan: " Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak

Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı

Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz

Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı

Hakem ve eşi korona virüsü yendi