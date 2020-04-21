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Erdoğan: "Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir"
Erdoğan: " Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:10 Kaynak: AA
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