Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye İstiklali ve İstikbali İçin Girdiği 15 Temmuz Başta Olmak Üzere Pek Çok Bedel...

Erdoğan: "Türkiye İstiklali ve İstikbali İçin Girdiği 15 Temmuz Başta Olmak Üzere Pek Çok Bedel...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:03 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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