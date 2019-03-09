Erdoğan: "Türkiye İstiklali ve İstikbali İçin Girdiği 15 Temmuz Başta Olmak Üzere Pek Çok Bedel...
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir.
Erdoğan: "Türkiye
istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:03 Kaynak: AA
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